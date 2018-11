Ecco dove mandare le vostre segnalazioni

Si sono costituiti in associazione per raccogliere tutte le segnalazioni di degrado a Palermo e poi presentare un esposto in procura.

Stanchi di presentare istanze alla Rap, per lo più inascoltate, alcuni palermitani si sono riuniti nell’associazione Io Mi Rifiuto con a capo il presidente Ignazio De Luca, commercialista per raccogliere le condizioni di mancata igiene in diverse zone della città.

“Abbiamo già raccolto un nutrito dossier delle pessime condizioni in cui siamo costretti a vivere – spiegano dall’associazione – Ogni giorno riceviamo delle mail con tanto di foto che inoltriamo al Comune di Palermo e alla Rap. Siamo davvero stufi di vivere in una città sporca e con scarsi servizi.

Abbiamo deciso di fare sentire la nostra voce e cercare di fare comprendere ai vertici dell’amministrazione comunale che la misura è colma”.

Chi volesse può mandare le segnalazioni alla mail associazioneiomirifiutopalermo@gmail.com