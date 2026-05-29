Un lungo weekend di sport e impegno sociale

Palermo si prepara a vivere due giornate di sport e profondo valore civile con la terza Mezza maratona della memoria, organizzata dall’Asd Polizia di Stato Palermo, con l’organizzazione generale di Vm Agency Group. Un evento che, anno dopo anno, consolida il proprio ruolo non solo sportivo ma soprattutto simbolico, diventando momento condiviso di riflessione e partecipazione collettiva nel ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutte le vittime della mafia e del terrorismo.

La presentazione presso la sede della Dia di Palermo

La manifestazione è stata presentata oggi a Palermo nella sede di villa Ahrens della Direzione investigativa antimafia del capoluogo siciliano alla presenza, tra gli altri, del comandante della Dia di Palermo, Colonnello Onofrio Panebianco, dell’assessore regionale al turismo Elvira Amata, dell’assessore allo sport del Comune di Palermo Alessandro Anello e del presidente dell’Asd Polizia di Stato, società organizzatrice, Ivan Di Blasi.

La maratona

L’appuntamento clou è fissato per domenica 31 maggio 2026, con partenza della Mezza maratona, alle ore 8.00 dal Giardino della memoria di Isola delle Femmine e arrivo in via Mariano D’Amelio. La manifestazione sarà valida come prova ufficiale BioRace 2026 e assegnerà anche i titoli regionali individuali master Acsi di Mezza maratona.

Accanto alla gara principale, il programma sportivo è arricchito dalla prima edizione della Corsa della memoria – Memorial Vito Schifani, sulla distanza di 10 km e dal 3° Cammino della memoria, una passeggiata ludico-motoria aperta a tutti, pensata per coinvolgere famiglie, giovani e persone con disabilità, in un percorso di partecipazione inclusiva e consapevole. Lungo il percorso, saranno lette le frasi più significative pronunciate dai giudici Falcone e Borsellino, per l’occasione scritte su dei totem. A dettare invece il ritmo, lungo il percorso della gara agonistica, ci saranno i tamburinai di Santa Rosalia. La manifestazione raccoglierà a sé momenti di raccoglimento e commemorazione, con iniziative dedicate non solo ai servitori dello Stato, ma anche a giornalisti, politici, religiosi e cittadini che hanno sacrificato la propria vita per il bene della collettività. Un messaggio forte, voluto dagli organizzatori, che lega indissolubilmente sport e memoria.

Le dichiarazioni

“Questa manifestazione sta crescendo perché le persone hanno capito il senso autentico del nostro messaggio. Non volevamo soltanto organizzare una gara, ma creare un momento in cui sport, memoria e partecipazione potessero camminare insieme in modo semplice e vero. Sapere di così tanti atleti e famiglie coinvolti, ci restituisce il valore del lavoro fatto in questi mesi”, ha dichiarato Ivan Di Blasi, presidente Asd Polizia di Stato Palermo.

“Esprimo soddisfazione nell’ospitare la conferenza e sottolineo l’importanza di associare i bambini agli eroi della lotta alla criminalità per promuovere la cultura dell’antimafia attraverso lo sport. Un giorno di festa, legalità e condivisione tutte racchiuse nella gara podistica” ha aggiunto Onofrio Panebianco, comandante della Dia di Palermo.

“Complimenti, agli organizzatori per questa iniziativa davvero importante, un’iniziativa che mi permetto di dire non è soltanto un’iniziativa di natura sportiva, ma una manifestazione che guarda alla legalità e alla memoria. Più che mai, in questo caso, domenica le loro idee corrono sulle nostre gambe. A noi il compito di tenere vivo il ricordo di tutte quelle persone che hanno servito lo Stato, di tutte quelle persone che davvero hanno dato dimostrazione di quello che è importante nella vita. Questa deve essere un’iniziativa che va inserita nel calendario delle manifestazioni più importanti che la città di Palermo può offrire di anno in anno” ha detto Alessandro Anello, assessore allo Sport del Comune di Palermo.

“Questa manifestazione per me è particolarmente importante, perché riesce a coniugare tanti elementi, il rafforzare gli ideali di giustizia, legalità, ricordo, coinvolgendo la comunità che poi è il motore che ci aiuta a consolidare certi valori, certi principi e lo sport tutto. Personalmente durante il mio lavoro, ho implementato il segmento dello sport perché credo che sia fondamentale e che sia alla base dell’educazione dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. Fino all’anno scorso abbiamo coinvolto 17.000 giovanissimi siciliani. Quest’anno abbiamo voluto aumentare le risorse per i voucher per praticare sport, raddoppiati da 3 milioni a 6 milioni di euro proprio per consentire un tempo più lungo per la loro pratica sportiva” ha affermato Elvira Amata, assessore regionale al Turismo.

Numeri e curiosità della gara

Più del doppio, rispetto allo scorso anno, gli atleti che si presenteranno allo start, circa 740 (ad iscrizioni ancora aperte e per entrambe le distanze mezza e 10 chilometri). La quota rosa è rappresentata dal 22% e sono ben dodici le nazioni rappresentate, oltre all’Italia. Gli atleti arriveranno da Cile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Messico, Mauritius, Paraguay, Perù, Polonia, Spagna, Svizzera e Ucraina. Un risultato straordinario, frutto del lavoro meticoloso e capillare del team organizzativo. Sul fronte delle curiosità, il decano della gara sarà Pietro Mafara, 84 anni, mentre il più giovane al via sarà Riccardo Costanzo, 18 anni.

La categoria più numerosa al via è la Sm55 con 99 atleti, al femminile è la Sf55 con 29 atlete. Tra le società più rappresentate spicca l’Equilibra Running Team, con 39 atleti iscritti, seguita dall’Asd Palermo Running (30), dall’Asd Polizia di Stato (25) e dal Marathon Monreale (20). Auguri a Simone Pennarella e Mariella D’Antoni che domenica 31 maggio festeggeranno “di corsa” il loro compleanno.

In gara anche per l’inclusione

Manifestazione, quella della Mezza maratona della memoria, che continua a custodire e promuovere un forte spirito di inclusione. Tra i protagonisti ci saranno ancora una volta Vito Massimo Catania e Giusi La Loggia, affetta da atassia: l’atleta originario di Regalbuto, spingerà la carrozzina di Giusi lungo il percorso della 21,097 km, come accade ormai da anni. Compagno di viaggio, come già accaduto lo scorso anno, sarà il monrealese Salvo Campanella a bordo della sua handbike. Sono l’esempio di quando lo sport si trasforma in un autentico messaggio di solidarietà, resilienza e vicinanza umana.

Il Villaggio della Memoria: una giornata di sport, inclusione e comunità

Il percorso verso il 31 maggio prenderà il via il giorno prima, sabato 30, con il Villaggio della memoria allestito in via Mariano D’Amelio, cuore pulsante delle attività collaterali e punto di incontro tra sport, salute e impegno sociale. Durante la giornata, è previsto un ricco programma di iniziative, a firma Vivi Sano Aps Asd, pensate per coinvolgere tu spazio alle attività ludico-motorie per bambini e ragazzi, con percorsi multisport inclusivi e momenti dedicati alla promozione del benessere, arricchiti anche dalla possibilità di effettuare visite mediche gratuite. Campo base sarà il Centro sortivo educativo Paolo Borsellino che sorge in via Autonomia Siciliana, a pochi passi dal luogo della strage. Il progetto di rigenerazione dello spazio sportivo, è stato promosso da Vivi Sano e dalla cooperativa Kleise.

Saranno proposte esperienze sportive aperte gratuitamente a tutti, come prove di tiro con l’arco, mentre nel pomeriggio il programma proseguirà con eventi agonistici e dimostrativi, tra cui le esibizioni delle scuole di ciclismo che culmineranno con il campionato regionale giovanile su strada, a testimonianza dell’attenzione rivolta agli sportivi più giovani. A completare il programma, un quadrangolare di calcio, che vedrà affrontarsi magistrati, polizia, medici e avvocati. Calcio d’inizio alle ore 16. Nell’ampia zona che in questa due giorni diventerà isola pedonale, anche gli stand delle attività produttive e una mostra statica delle Forze dell’ordine e delle Forze armate.

Il disegno delle maglie e delle medaglie con raffigurati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, rappresenta quest’anno una novità ed è stato realizzato da Alessandro Liga studente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.

Programma e orari

Il ritrovo per gli atleti è previsto alle ore 6.30 in via D’Amelio. La Mezza maratona della memoria partirà alle ore 8.00 dal Giardino della memoria di Isola delle Femmine (PA), con arrivo in via D’Amelio. La Corsa della memoria – Memorial Vito Schifani sulla distanza dei 10 chilometri, prenderà il via alle ore 8.30, con partenza e arrivo in via D’Amelio. Il Cammino della memoria, la camminata si sviluppa sulla distanza dei 4 chilometri, con partenza alle ore 10.00 dal piazzale antistante la Palazzina Cinese e arrivo in via D’Amelio. Nella giornata di sabato 30 maggio, dalle ore 10.30 e fino alle ore 19.30 in via D’Amelio sarà possibile ritirare i pettorali gara.

L’albo d’oro della manifestazione

2023: Salvatore Giordano (Club Atletica Partinico) / Maria La Barbera (Trinacria Palermo); 2025: Daniele Lanza (Sport Club Brescia) /Emily Inzirillo (Equilibra Running Team). Nel 2024 la manifestazione non si è disputata.