I temi della 31ma giornata

Il “Teorema di Corini”, i piccoli passi. Un tema contestato ma per il momento la sua politica ha ragione. Soprattutto in un campionato così equilibrato come quello di quest’anno. Vittorie si, pareggi ok purché non si perda. Ed ancora tifo da stadio e tifo da tastiera ovvero la differenza tra chi segue la squadra dal vivo e chi commenta, criticando e probabilmente senza aver guardato le partite – squadra e tecnico.

Questi ed altri gli argomenti della trentunesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati andata in onda lunedì 8 maggio alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Palermo ai play off “Per le disgrazie altrui”

Tra i tanti messaggi letti in trasmissione, Fabrizio Vitale ha risposto ad un appassionato che ha fatto notare come il Palermo sia in zona play off grazie anche alle “disgrazie della Reggina ma se non si faranno punti a Cagliari sarà tutto invano”. Vitale ha ricordato: “Il Palermo lo scorso anno – ha ricordato – è arrivato ai play off da terzo col cammino che tutti consociamo grazie al Catania che non solo è stato penalizzato ma è stato addirittura escluso. Diversamente sarebbe arrivato quinti. Poi è andata come è andata. Ora certamente questa è un’altra storia. Quest’anno probabilmente ci tornerà per le disgrazie altrui”.

Cali di concentrazione

Ma ci si aspetta dal Palermo con un piglio ed una lucidità diverse risposte nelle ultime due partite con Cagliari e Brescia. In trasmissione si è evidenziato che anche con la Spal a fronte di un buon primo tempo ci sono state disattenzioni nella ripresa. Peccato per Tutino che ha sbagliato due clamorose occasioni da gol. Ma al di là delle amnesie anche l’aspetto fisico. Monastra ha evidenziato “Verre dura un tempo e non può essere una influenza di un mese fa”.

Teorema Corini? “Non penso sia stato elaborato”

Vitale “Non credo che Corini avesse elaborato questo teorema a priori. Conoscendolo un po’ lui più di tutti tiene a fare bene evidenziando come lui sia attaccato a questi colori. Penso che il primo a voler vincere determinate partite che gli sono rimaste sul groppone sia proprio lui”.

Ma in un campionato così equilibrato è importante non perdere come rammenda Guido Monastra. “Alla fine il Palermo – dice – con tanti pareggi, poche vittorie ed ancora meno sconfitte si è li”.

Chi può affiancare Brunori?

A Cagliari mancherà Brunori. Sarà la seconda partita in stagione senza il bomber. La prima è stata col Modena ed ha vinto 5-2. Ma chi può sostituirlo? Se ne parla in trasmissione analizzando i vari compagni di reparto. Tutino ha mostrato di non essere in piena forma sbagliando sottoporta diverse occasioni al di là delle due con la Spal. Vido è sembrato in forma ma ha giocato molto poco e quando è stato chiamato in causa con più minutaggio non ha inciso. Soleri invece dopo il buon momento sembra essere calato.