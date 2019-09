Il tifo palermitano è davvero encomiabile. Lo dimostra quello che sta accadendo in questa nuova stagione appena iniziata. La retrocessione per i fin troppo noti motivi societari in Serie D in molte parti d’Italia si è spesso trasformata in una forte depressione per la piazza ed invece nel capoluogo siciliano, un “dramma” calcistico si riesce a ribaltare come un momento di rifondazione e di ripartenza quasi con lo stesso entusiasmo di chi realizza una bella vincita su siti come allvideoslots tanto per fare uno dei tanti esempi possibili presenti in rete.

Oltre ad un ottimo inizio di campionato sul fronte dei risultati, la tifoseria palermitana ha fatto segnare un incredibile record per la serie D e che difficilmente sarà superato in tempi brevi: il nuovo primato di abbonamenti per una società calcistica dilettantistica in Italia.

Gli abbonati per le partite in casa del Palermo per la stagione 2019-2020 infatti sono arrivati a toccare l’incredibile quota di 10.446 unità, superando così il precedente record fatto segnare da un’altra piazza importante come quella di Parma che era arrivata a 10.089 tessere in Serie D. Nemmeno altre piazze nobili che hanno conosciuto la ripartenza dai dilettanti come Bari, Avellino e Cesena sono riuscite ad eguagliare questi numeri davvero incredibili.

Il dato ancora più straordinario è che non si registrava un numero di abbonamenti così elevato a Palermo da ben 9 stagioni: bisogna infatti tornare indietro fino al 2011/2012 quando in Serie A si arrivò a quota 16.737 tifosi pronti ad esultare ad un gol dei rosanero in tutte le partite giocate allo stadio Renzo Barbera.

Per sorprendere ancora di più, analizzando tutti i dati disponibili, il Palermo di questa stagione fa più abbonati di due squadre di Serie A (Sassuolo e Spal) e solo per poche centinaia non raggiunge Cagliari, Verona e Brescia. Anche il Napoli d’alta classifica di Ancelotti e Insigne non è poi così lontano con i suoi 13.000 abbonati alle partite giocate al San Paolo.

Ferdinando Sforzini e compagni potranno dunque contare per tutta la stagione che ci si auguri sia esaltante fino alla fine su un tifo caloroso e su di un’attenzione mediatica incredibilmente cresciuta rispetto agli ultimi campionati di Serie B. Tra le piacevoli note di queste prime giornate, registriamo anche la partecipazione di Bruno Pizzul alla radiocronaca del match fra Palermo e Marina di Ragusa su Rta Radio Tivù Azzurra. Una voce amata da tutti gli sportivi italiani che ha realizzato oltre 2.000 telecronache sulle rete RAI e che rende ancora più illustre il match.

In questo quadro idilliaco c’è anche qualche problema messo recentemente in luce dal Presidente della società Dario Mirri e riguarda le poche adesioni fin’ora arrivate per l’azionariato popolare della società. C’è tempo fino al 31 di ottobre per aderire ma al momento Mirri ha dichiarato che il rischio flop è reale. Mirri non ne fa una questione economica quanto di vicinanza della gente alla nuova società partita con il piede giusto e che ha tutte le intenzioni di riportare il Palermo nel calcio che conta.