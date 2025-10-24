Modificato il piano di programmazione urbanistica del settore commerciale

La Giunta comunale di Palermo ha approvato la delibera di modifica dell’articolo 8 del piano di programmazione urbanistica del settore commerciale, un atto atteso e di grande rilievo per il tessuto economico e produttivo della città.

Un problema normativo generato da una legge regionale

Con questo intervento si è posto rimedio a un problema normativo generato dalla recente legge regionale n. 3/2024, che aveva modificato i limiti dimensionali degli esercizi di vicinato, restringendo di fatto le possibilità di apertura di nuove attività commerciali nelle aree D1 e D2 previste dal vigente Prg. La modifica chiarisce che per le suddette zone non sono consentiti gli esercizi di vicinato con superfici minori di 200 mq. e non di 600 mq. come ridefiniti dalla norma regionale.

Le conseguenze positive del nuovo provvedimento

La modifica approvata dalla Giunta consente di ripristinare la piena possibilità di apertura e sviluppo delle attività commerciali di media dimensione proprie delle zone classificate come D1 e D2 dall’attuale PRG, ovvero quelle in cui sono presenti insediamenti produttivi esistenti e insediamenti produttivi da assoggettare a prescrizioni esecutive o piani di insediamento produttivi, garantendo la coerenza urbanistica e la continuità degli investimenti programmati, senza introdurre variazioni rispetto all’assetto urbanistico/edilizio ammesso con la vigente norma del Piano di Programmazione Urbanistica del Settore Commerciale del Comune di Palermo.

Le dichiarazioni dell’Amministrazione

Lagalla: “L’approvazione di questa delibera rappresenta un intervento importante di chiarezza normativa e di sostegno concreto al tessuto produttivo della nostra città. Con questo atto la Giunta ha garantito continuità agli investimenti, tutela dei posti di lavoro e stabilità alle imprese, riaffermando la volontà dell’amministrazione di accompagnare lo sviluppo economico con equilibrio e responsabilità. Palermo continua così il suo percorso di crescita e modernizzazione, confermandosi una città attrattiva per chi vuole investire e creare opportunità di occupazione e sviluppo.”

“Con questa delibera interveniamo in modo preciso e puntuale per sanare un vuoto normativo che rischiava di bloccare decine di progetti e compromettere la sopravvivenza di molte imprese già insediate. Abbiamo così salvaguardato centinaia di posti di lavoro e tutelato investimenti per centinaia di milioni di euro, assicurando stabilità e certezza agli operatori economici. L’apertura dei grandi marchi avvenuta in questi anni dimostra che oltre ad essere una città attrattiva, rappresentiamo una garanzia per le imprese non solo sotto il profilo delle regole, ma anche come alleato concreto nella semplificazione e nell’efficienza dei procedimenti amministrativi. Vogliamo che le imprese trovino nell’ Amministrazione non un ostacolo burocratico, ma una garanzia di serietà, trasparenza e tempi certi ” dichiara l’assessore alle attività produttive ed economiche Giuliano Forzinetti.

“È un atto di pianificazione urbanistica accurato e intelligente, che adegua la normativa locale alla realtà del mercato e alle esigenze di rivitalizzazione delle aree produttive, già previste e normate dal vigente PRG ma a rischio con la sopraggiunta norma regionale. Palermo prosegue nel suo percorso di semplificazione e di modernizzazione, favorendo un equilibrio tra sviluppo commerciale compatibile, equità economica e qualità urbana, che sarà in seguito definitivamente cromato dal nuovo PUG in fase di redazione” dichiara l’assessore all’urbanistica e rigenerazione urbana Maurizio Carta.

Con l’approvazione della delibera, l’Ufficio Pianificazione procederà ora a predisporre la proposta di variante urbanistica da sottoporre alla valutazione e discussione del Consiglio Comunale, competente in materia di pianificazione urbanistica comunale, per l’approvazione definitiva della modifica.