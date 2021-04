In periferia una giornata normale

Auto per strada dalle prime ore del mattino, alcuni runners al Foro Italico, diversi palermitani per strada nei pressi dei mercati rionali e dei supermercati. Controlli soprattutto in centro. In alcune zone della periferia sembra un giorno senza tante restrizioni. Dalla scorsa notte Palermo è in zona rossa.

Torna il lockdown che ha fatto scattare la protesta dei commercianti. Oggi il mercatino di viale Campania è stato regolarmente aperto con ambulanti e diversi acquirenti. Tutto in piena regola, però, perché se è vero che sono vietati i mercati, così non lo è per gli ambulanti che vendono generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Le scuole elementari, gli asili nido e le materne sono aperte così come le medie fino alla prima media. Il Comune fa sapere che le ville comunali sono chiuse in linea con l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana.