E’ svanito in finale, al quinto set, il sogno delle ragazze di Davide Mazzanti. Le azzurre hanno perso 3 – 2 la finalissima contro la Serbia, che si aggiudica il Mondiale di Giappone 2018. L’Italia ce l’ha messa tutta riuscendo ad andare addirittura in vantaggio due volte con i set, ma sono state molto brave le avversarie a non mollare e a riprendere il match.

ECCO CHI E’ MIRIAM SYLLA: SCHIACCIATRICE PALERMITANA CHE FA VOLARE L’ITALIA

Va detto che infatti la Serbia era stata l’unica selezione a riuscire a battere le nostre atlete, in un incontro che però, serviva solo per le statistiche dato che eravamo già certi della qualificazione alla semifinale (poi vinta con la Cina).

L’ultimo punto, come se fosse uno scherzo del destino, è assegnato da Sylla alla Serbia: la schiacciatrice palermitana riceve un’alzata poco precisa e troppo a rete. Vale la pena rischiare e tentare di mandare quella palla dall’altra parte del campo, ci riesce da grande giocatrice qual è, ma è impossibile evitare il tocco con la rete, è invasione e Mondiale alla Serbia.

Un’Italia che ha comunque reso fiero tutto il paese e considerando la giovane età media delle giocatrici si può essere fiduciosi sul futuro. Si riparte da Egonu e soprattutto dalla sicilianissima Miriam Sylla che saprà rialzarsi, come solo le grandi atlete sanno fare.