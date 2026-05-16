Un pomeriggio di pesanti disagi ha colpito gli automobilisti palermitani a causa dell’improvvisa chiusura dell’autostrada A29, l’arteria stradale che collega Palermo a Mazara del Vallo. Il blocco della circolazione si è reso necessario in entrambe le direzioni di marcia, paralizzando una delle principali vie d’accesso e di uscita dal capoluogo siciliano.

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Allarme per un palo pericolante

​La decisione di bloccare il traffico è scattata immediatamente dopo la segnalazione di un palo visibilmente pericolante lungo la carreggiata. Il tratto interessato dall’emergenza è stato quello compreso tra gli svincoli di via Belgio e Tommaso Natale. La struttura instabile rappresentava una minaccia diretta e imminente per la sicurezza dei veicoli in transito, spingendo le autorità a interrompere i flussi veicolari per prevenire potenziali incidenti gravi.

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L’intervento dei vigili del fuoco

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Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, allertate per la messa in sicurezza dell’area. I pompieri hanno lavorato con rapidità per rimuovere l’ostacolo e abbattere la struttura a rischio crollo. Le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza sono durate circa 40 minuti, tempo durante il quale l’autostrada è rimasta completamente interdetta al traffico.

​Code chilometriche e riapertura

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La chiusura simultanea delle due direzioni di marcia ha provocato l’inevitabile formazione di lunghe code. Centinaia di vetture sono rimaste intrappolate nel tratto autostradale, con ripercussioni che si sono estese rapidamente anche alla viabilità urbana circostante. Non appena i vigili del fuoco hanno concluso l’intervento e rimosso ogni potenziale pericolo, l’autostrada è stata ufficialmente riaperta, consentendo la lenta e progressiva normalizzazione della circolazione.