Dopo i dubbi durati un’intera giornata arriva la prima conferma. La Tac eseguita sul cadavere di Paolo Taormina, il ragazzo ucciso a Palermo sabato notte, conferma che il giovane è stato ammazzato con un colpo di pistola.
Circostanza che era stata ammessa dall’assassino, Gaetano Maranzano, fermato ieri dai carabinieri. A casa dell’indagato, che risponde di omicidio, è stata trovata una pistola calibro 9.
Oggi sarà eseguita l’autopsia sul corpo di Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni ucciso sabato notte davanti al suo pub nel centro storico di Palermo in piazza Spinuzza.
Lo stesso Gaetano Maranzano di 28 anni accusato del delitto e rinchiuso in carcere, ha detto ai pm di avere esploso un colpo di pistola. Prima un colpo di bottiglia, poi un colpo sparato a distanza ravvicinata. Un’esecuzione in piena regola.
