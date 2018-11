il 18 novembre

Continua nel Parco delle Madonie il “ Turismo degli Eventi” nella favolosa, settecentesca Villa Sgadari a Petralia Soprana, con il ciclo A tinte forti: Conversazioni nel Parco”. Domenica 18 novembre alle ore 10.30 presentazione del libro Proverbi, favole e filastrocche dell’autrice Sara Favarò.

L’appuntamento editoriale, promosso dall’Associazione ITIMed-Itinerari del Mediterraneo è patrocinato da Ente Parco delle Madonie e Fidapa BPW Italy sezione di Petralia Soprana. Conduttori Antonella Italia e Giovanna Gebbia.

Il Commissario dell’Ente Parco dott. Caltagirone, contento per il successo dell’iniziativa, così si esprime: “ Villa Sgadari, con il suo prestigioso impianto architettonico, ha dato prestigio e lustro a questa importante kermesse culturale. Una chiave di lettura in veste d’autore, dove tutti gli elementi fisici, assunti nella loro imponenza culturale, sono in grado di comunicare tra loro. E’ l’insieme delle espressioni strutturali e formali determinate dalle diverse relazioni esistenti tra colonne, pilastri e muri, strade e spazi aperti di Villa Sgadari, che definisce in una parte del paesaggio protetto delle Madonie, un preciso e storico insediamento urbano raccontato al suo interno con un itinerario espositivo di arti e mestieri, dando risalto al tempo stesso, alla preziosità di questo bene architettonico di proprietà dell’Ente. Ed in questo arco di estensione letterale dal punto di vista architettonico, ecco che a Villa Sgadari, avviene alla presenza del pubblico, la rappresentazione plastica della scena del linguaggio culturale così come proposto da ITIMed , raffigurato nei suoi colori “A tinte forti”.