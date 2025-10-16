Appuntamento online il 23 ottobre alle ore 9

Una mattinata di formazione gratuita per comprendere e affrontare i cambiamenti introdotti dal Decreto Legislativo 62/2024, la nuova norma quadro che ridisegna l’intero sistema dei servizi per le persone con disabilità e le loro famiglie.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 ottobre, dalle 9.00 alle 12.00, in modalità online.

A promuovere l’iniziativa è l’associazione ParlAutismo, fondata da Rosi Pennino, ex assessore alle politiche sociali del Comune di Palermo. Palermo, tra l’altro, è una delle città scelte come laboratorio sperimentale del decreto, attivo dal 30 settembre.

Un punto di riferimento per famiglie e operatori

L’obiettivo della formazione è chiaro: dare strumenti concreti alle famiglie per affrontare la riforma, e informare operatori, enti del terzo settore e chi lavora nel mondo della disabilità sull’impatto reale delle nuove regole. A guidare il corso sarà l’avvocato Giuseppe Impiduglia.

“Ancora una volta ParlAutismo punto di riferimento per orientare le famiglie che vivono l’autismo e la disabilità tutta – ha dichiarato Rosi Pennino –. Un modo semplice e operativo per sostenere chi vive delle disabilità. Solo attraverso la conoscenza e la chiarezza si potranno evitare disservizi e confusione. Questo è un primo step che riguarda l’aspetto normativo, giuridico e amministrativo legato alla riforma. Il secondo step – annuncia Pennino – sarà sempre organizzato da ParlAutismo, dopo che la Regione Siciliana avrà pubblicato le linee guida di attuazione regionali funzionali all’organizzazione concreta del Decreto”.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi entro il 20 ottobre compilando il modulo disponibile a questo link.

