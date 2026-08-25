La casa editrice Edizioni Smasher presenta sabato 29 agosto alle 19:30 presso il Cortile della Libreria Gutenberg di Barcellona Pozzo di Gotto, all’interno di “Parole al Tramonto”, una rassegna culturale alla sua prima edizione, un evento letterario e artistico dedicato alla Sicilianità che riunisce poeti, artisti e musicisti in un’esperienza multisensoriale capace di restituire alla comunità il valore profondo delle tradizioni siciliane.

L’evento rappresenta un momento cruciale di valorizzazione della memoria collettiva siciliana. Attraverso il reading poetico e l’esposizione artistica, si cercherà di riportare in primo piano le voci che custodiscono il patrimonio culturale dell’isola, offrendo ai presenti un’immersione nelle narrazioni tradizionali che formano l’identità siciliana. In un’epoca di accelerazione digitale, questa rassegna sceglie di rallentare il tempo, di ascoltare le parole sussurrate dalle generazioni precedenti, riaffermando che le tradizioni orali sono custodi viventi di storia, sentimenti e saggezza.





La presenza del Centro Internazionale di Etnostoria – Fondazione Aurelio Rigoli tra i patrocinatori conferisce al progetto una dimensione scientifica e culturale di rilievo nazionale. La collaborazione garantisce un approccio rigoroso allo studio e alla valorizzazione delle espressioni culturali siciliane, trasformando l’evento in un momento di ricerca e consapevolezza etnostorica, dove la letteratura dialettale e la tradizione folklorica vengono riconosciute come fonti primarie di conoscenza antropologica.

Tra i diversi elementi significativi dell’evento, si annovera lo scambio intergenerazionale che anima la rassegna. Tra i numerosi partecipanti della sezione poesia figurano poeti e poetesse di minore età, che si affacciano per la prima volta su un palco letterario accanto a voci consolidate della tradizione. Questo dialogo silenzioso ma potente tra chi ha tramandato e chi eredita rappresenta la forma più autentica di perpetuazione culturale: un’officina viva dove le nuove generazioni raccolgono il testimone e lo portano verso il futuro.



La sezione poesia del reading vede la partecipazione di: Vittorio Basile, Loredana Biondo, Armando Bucolo, Francesco Caizzone, Francesca Calabrese, Maria Calabrese, Peppe Calabrese, Tindaro Calabrese, Salvatore Calabrò, Salvatore Cambria, Francesco Conti, Maria Crisafulli, Mariella Di Giovanni, Elvira Galofaro, Anna La Rosa, Rosa Elisa La Rosa, Giovanni Macrì, Pietro Maiorana, Felice Mancuso, Donatella Manna, Salvatore Nania, Nicoletta Perrone, Maria Pirri, Francesca Raimondo, Girolamo Squatrito, Pasqualino Timpone. Uno straordinario coro di voci che attraversano generazioni e stili, da chi coltiva da decenni il verso siciliano a chi lo riscopre con lo sguardo fresco della gioventù.

La sezione arte dell’evento, con i dipinti di Tamara Aiello, Caterina Barresi, Angela Impalà, Sebastiana Parisi, Maria Raffa e Fulvia Rocca, trasforma il concetto di sicilianità in linguaggio visivo. Accanto alle parole risuoneranno i colori, le forme, gli sguardi che interpreti artistici contemporanei dedicano al territorio e alla sua anima.



Il gruppo folk Sicily Love, con Bernardo Salamone (fisarmonica), Pasqualino Conti (percussioni e voce) ed Enzo Miraglia (chitarra), garantirà un’atmosfera autenticamente siciliana, accompagnando le letture poetiche con la musica tradizionale.

La partecipazione speciale di Giovanni Merrina introduce nella serata il linguaggio della commedia popolare siciliana, quella che sa ridere della vita senza tradire la sua profondità. La risata diventa così un ulteriore registro attraverso cui la sicilianità si esprime, arricchendo l’evento di quella leggerezza consapevole che caratterizza il genio siciliano.

L’evento è programmato in stretta collaborazione con la Libreria Gutenberg, il collettivo “La Voce ai Poeti”, l’Associazione “FilicusArte” e il contributo organizzativo del dott. Giovanni Macrì.



Luogo: Cortile Libreria Gutenberg Barcellona Pozzo di Gotto, Libreria Gutenberg via Largo Ferdinando D’Amico, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:30

Prezzo: 0.00

Info:

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

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