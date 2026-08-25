Appuntamento conclusivo per “Parole al Tramonto”, la rassegna letteraria promossa da Edizioni Smasher in collaborazione con la Libreria Gutenberg di Barcellona Pozzo di Gotto.

Domenica 30 agosto, alle ore 19.30, il Cortile della Libreria Gutenberg ospiterà l’incontro con due voci della narrativa contemporanea: Antonio Mauceri e Michela Quagliariello, che dialogheranno con il pubblico presentando i rispettivi romanzi.

Mauceri racconterà di Fino alla fine del tempo, mentre Quagliariello presenterà Sì, no, non lo so!: due romanzi, due sguardi diversi sulla scrittura contemporanea, chiamati a confrontarsi nella stessa serata in un dialogo che promette di intrecciare temi, stili e sensibilità differenti, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire da vicino il percorso creativo di entrambi gli autori.





A introdurre l’incontro sarà Giulia Carmen Fasolo, mentre a condurre il dialogo con i due autori sarà Arianna Simone, che guiderà la serata tra letture, riflessioni e domande del pubblico. Come per tutti gli appuntamenti della rassegna, l’ingresso è libero e gratuito.

L’incontro si svolgerà nella cornice suggestiva del cortile della Libreria Gutenberg, luogo che per tutta l’estate ha ospitato gli appuntamenti di “Parole al Tramonto”, confermandosi punto di riferimento per chi ama la lettura e il confronto diretto con gli autori.





Quello di domenica 30 agosto rappresenta l’ultimo appuntamento della ricca rassegna letteraria, che dal 12 luglio al 30 agosto ha animato dal punto di vista culturale il centro di Barcellona Pozzo di Gotto. In queste settimane “Parole al tramonto” ha richiamato un pubblico numeroso e affezionato, che ha seguito con interesse i diversi incontri in programma, apprezzandone la scelta degli ospiti e il taglio degli appuntamenti, capaci di alternare romanzi, generi e voci diverse in un percorso coerente e mai scontato.

Edizioni Smasher e Libreria Gutenberg ringraziano tutti coloro che hanno partecipato agli incontri di questa estate e danno appuntamento al pubblico per i prossimi progetti culturali in programma.

Luogo: Libreria Gutenberg di Giovanni Mazzeo, via Largo Ferdinando D’Amico, BARCELLONA POZZO DI GOTTO, MESSINA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:30

Prezzo: 0.00

Info:

Ingresso libero e gratuito.

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