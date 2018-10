E' successo nel palermitano

Un parroco di una chiesa in provincia di Palermo ha perso le staffe e dopo avere rimproverato alcuni ragazzini che stavano giocando ha dato una testata ad uno dei ragazzini.

E’ successo ieri pomeriggio. I ragazzini giocavano in uno spiazzo nei pressi della parrocchia. Il prete li ha richiamati alcune volte. Erano bimbi di 10, 12 anni che si rincorrevano dopo avere trascorso una mattinata a scuola.

D’un tratto è apparso il prete, ha chiamato uno dei ragazzini, lo ha avvicinato e gli ha dato una testata provocando un bernoccolo al piccolo.

“Sono sconvolto – racconta il padre – Ho visto mio figlio che è arrivato piangendo. Non riuscivo a credere quanto fosse successo. Ma come è possibile che un prete possa fare una cosa simile. Quando i bimbi vanno al catechismo devono spaventarsi del prete. Al momento non ho presentato denuncia, ma se mio figlio avrà conseguenze allora non guarderò in faccia a nessuno. Mio figlio ha un bernoccolo al volto e lo abbiamo curato con ghiaccio e pomata”.