Parte la raccolta differenziata anche nel quartiere Noce di Palermo, un altro punto sensibile dove non sarà semplice convincere i palermitani a questo gesto di civiltà. dopo Acquasanta e Borgo nuovo dove le partenza sono state parziali per colpe soprattutto dei cittadini che si rifiutano di tenere l’immondizia a casa, dal prossimo venerdì 29 maggio 2026, il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” sarà esteso ai residenti e agli esercenti del quartiere Noce.

L’avviso lanciato con un mese di anticipo

A regolamentare il servizio dell’imminente step, l’avviso lanciato con un mese di anticipo e nel dettaglio il 29/04/2026 firmato dal Sindaco Roberto Lagalla. Dal 27 aprile, intanto, è in corso la consegna a domicilio dei Kit gratuiti (mastelli, sacchi e materiale informativo).

Notizie utili

Chi non fosse presente al momento della consegna potrà ritirare il materiale presso il punto informativo allestito ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Orari Zisa: Lun-Ven (9:30-13:30 e 15:00-19:00); sabato (9:00-13:00).

L’area della raccolta differenziata di nuova partenza

Il nuovo sistema riguarderà l’area delimitata dalle seguenti vie:

Via Nazario Sauro e Via Mariano Accardo;

Via Cataldo Parisio e Via Serradifalco;

Piazza Principe di Camporeale e Via Perpignano;

Viale Regione Siciliana (tratto Perpignano-Sauro).

Di concerto con il Comune di Palermo, CONAI, Legambiente Sicilia e la quinta circoscrizione in collaborazione con Comieco, per supportare il passaggio alla nuova modalità di raccolta, da stradale a “porta a porta”, sono stati programmati incontri formativi dove sarà possibile ricevere chiarimenti e ritirare il Kit.

Incontri pubblici con i cittadini per spiegare e convincere

Si terranno anche degli incontri pubblici per spiegare la differenziata e convincere i residenti. Sono previsti il 6 e 22 maggio (ore 18:00): Chiesa Del Sacro Cuore di Gesù – via Noce, 126. 10 maggio (ore 11:00) 14 e 19 maggio (ore 18:00): Parrocchia Santa Chiara – via G. Crispi, 7a.

Sul territorio saranno, inoltre, operativi dei facilitatori esperti (identificabili da pettorina e badge) per assistere la cittadinanza.

Ecco il Calendario di Raccolta

Utenze Domestiche

Organico: lunedì, giovedì e sabato (ore 19:00 – 22:00).

Carta e Cartone: martedì (ore 19:00 – 22:00).

Plastica e Metalli: mercoledì (ore 19:00 – 22:00).

Vetro: giovedì (ore 12:00 – 14:00) – Senza sacchetto.

Residuo non riciclabile: venerdì (ore 19:00 – 22:00).

Utente commerciali o comunque non domestiche

Esposizione giornaliera dell’organico (ore 19:00 – 22:00), e passaggi potenziati per i cartoni (martedì, giovedì e sabato). Plastica e metalli (lunedì e mercoledì, ore 19:00 – 22:00). Vetro (martedì e giovedì ore 12:00 – 14:00). Residuo non riciclabile: venerdì (ore 19:00 – 22:00).

Per maggiori dettagli e per consultare l’elenco completo delle strade, visitare il sito ufficiale della Rap.