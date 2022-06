Sbloccato l’ultimo step burocratico con l’ok della Sovrintendenza

A breve inizieranno i lavori di ristrutturazione del centro diurno per anziani di Partinico. Il Comune ha incassato il via libera della Sovrintendenza per il progetto che prevede un investimento da 200 mila euro. Ora è tutto pronto per avviare le pratiche per indire la gara d’appalto. I fondi sono stati stanziati già nel precedente bilancio e l’opera inserita nel pian o triennale delle opere pubbliche da parte dei commissari prefettizi del Comune.

Il rogo

La struttura, di proprietà comunale, fu distrutta da un devastante incendio nell’agosto dello scorso anno. Da allora l’immobile è chiuso anche perchè inagibile. Le alte lingue di fuoco danneggiarono il tetto e le mura laterali.

Le indagini

Ad indagare sul caso il commissariato di polizia. Le cause del rogo non sono mai state accertate: non sono state rinvenute tracce evidenti di inneschi, ma si è sempre seguita la pista del dolo anche perché all’interno dei locali non vi erano apparentemente dei potenziali pericoli di autocombustione.

Ennesimo sfregio

Per l’ex Arena Lo Baido si è trattato dell’ennesimo episodio di microcriminalità che si è verificato. Qui da anni si susseguono incendi all’interno di quest’area che si trova nel cuore del centro storico ed è stata riqualificata nel 2006. E’ accaduto in un appartamento disabitato, all’interno dei portici ed anche nell’atrio dove spesso sono state appiccate le fiamme a rifiuti. Tantissimi poi i raid vandalici agli arredi e all’illuminazione pubblica.

Altri lavori in centro storico

I lavori di ristrutturazione del centro diurno non sono gli unici che interessano il centro storico partinicese. Sono in via di ultimazione i lavori di riqualificazione di piazza Duomo a Partinico, nel palermitano. Un investimento da 500 mila euro che aiuterà a ridare un aspetto più bello e accogliente del cuore del centro cittadino. Per permettere però questi interventi, la cui previsione di conclusione è stabilita per il prossimo agosto, è stata necessaria una rivisitazione dell’assetto della viabilità in zona.