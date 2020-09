Il maggiore Marco Pisano che va a comandante il nucleo investigativo di Monreale

Il capitano Mario Petrosino assume da oggi il comando della Compagnia carabinieri di Partinico. Subentra a Marco Pisano che, promosso a maggiore, che assume l’incarico di comandante del nucleo investigativo del Gruppo carabinieri Monreale.

Il nuovo comandante ha 31 anni e arriva dalla provincia di Grosseto, dove ha diretto per quattro anni la compagnia di Orbetello.

Di origini salernitane, l’ufficiale si è arruolato nell’Arma nel 2008, è laureato in Giurisprudenza ed ha prestato servizio in Lombardia come comandante di plotone al 3° Reggimento di Milano e comandante del nucleo operativo e radio mobile della compagnia di San Donato milanese e a Roma presso la Scuola ufficiali.

Il capitano Petrosino sa che la diversità culturale e socioeconomica di Partinico, rispetto alla Maremma, richiede un differente approccio professionale. Il recente scioglimento del Comune di Partinico per infiltrazioni mafiose fornisce spunti per mantenere alta l’attenzione.

“Arrivo in un territorio molto complesso, – ha detto il nuovo comandante – diversificato e per tratti molto difficile. Il mio approccio sarà innanzitutto di conoscere questa nuova realtà in quanto è la prima volta che metto piede in Sicilia.

Sicuramente il desiderio è quello di fornire il mio contributo assieme a tutti i carabinieri che quotidianamente svolgono il servizio sul territorio per coinvolgere la cittadinanza, in particolare i giovani nelle attività che noi svolgiamo quotidianamente sul territorio in modo tale da fornire anche delle opportunità di riscatto soprattutto in un territorio recentemente colpito dallo scioglimento del consiglio comunale di Partinico”.