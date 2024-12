Trovati in un cantiere in via Antonio Ugo

Sono stati gli agenti Federica Ignaccolo e Giacomo Lo Cicero del commissariato Oreto a trovare la neo mamma originaria dell’Uruguay, senza fissa dimora, e il piccolo ancora con il cordone ombelicale attaccato in un giaciglio di fortuna realizzato in un cantiere in via Antonio Ugo. Mamma e figlio esausti dormivano. I due poliziotti temevano dopo avere cercato ovunque anche nei cassonetti di essere arrivati in ritardo.

La donna ha partorito un bambino in strada a Palermo e grazie a una segnalazione arrivata al 112 è stata soccorsa dalla polizia che ha messo in salvo lei e il piccolo. I poliziotti sono intervenuti nei pressi dell’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi dopo che era stata segnalata la presenza di una donna che gridava con in braccio un neonato.

La neomamma, intanto, si è allontanata con il bambino ancora sporco di sangue e che piangeva. Gli agenti hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 e hanno iniziato a cercare per individuare la donna e il piccolo. Poi finalmente li hanno trovati.

La mamma e il piccolo sono stati portati all’ospedale Buccheri La Ferla. La donna però poco dopo ha deciso di allontanarsi. Il piccolo è in buone condizioni, pesa 2 chili e 540 grammi, ed è assistito nel reparto di neonatologia del Buccheri La Ferla.