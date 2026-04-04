Non solo rimozione della posidonia depositata a causa del ciclone Harry, ma un ampio piano di pulizia straordinaria della borgata di Mondello. In ottemperanza alla direttiva del Sindaco emanata a metà marzo che richiedeva un piano di razionalizzazione degli interventi per garantire il decoro dell’arenile di Mondello e la piena fruibilità dei luoghi a beneficio di cittadini e turisti con particolare riguardo alle giornate di sabato, domenica e festivi, la RAP si è attivata per avviare quanto richiesto dal Socio Unico prevedendo un potenziamento strutturale dei servizi nella località di Mondello, Sferracavallo, Partanna Mondello.

La pulizia straordinaria inizia ieri, svuotamento e ripristino cestini



Lo svuotamento dei cestini e la relativa pulizia delle postazioni saranno garantiti con una cadenza di almeno tre volte al giorno, specificamente nel tratto compreso tra valdesi e Piazza Mondello. È stato, inoltre, disposto l’impiego, ogni giorno, di un presidio fisso di quattro operatori ecologici, per monitorare e intervenire tempestivamente sulle aree di maggiore affluenza turistica e di utenza.

“Per assicurare gli immediati interventi – spiega il Presidente della RAP Giuseppe Todaro -è stata attivata una nuova sede sui luoghi che funge da punto nevralgico per le attività del territorio. A seguito dell’accordo firmato ieri con le organizzazioni sindacali, inoltre, l’azienda garantirà durante i giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo tutti i servizi impiegando il massimo delle forze. Con questa programmazione, RAP risponde con prontezza alla volontà del Sindaco, impegnando già da oggi, (vedi la rimozione delle alghe a Mondello), uomini e mezzi, per fronteggiare l’aumento della produzione dei rifiuti tipico dei weekend e delle festività”.

Una sfida in vista della prima stagione estiva senza la Italo Belga



“Mai come quest’anno la gestione di Mondello in vista della stagione estiva rappresenta una sfida che va affrontata con impegno, programmazione e pieno coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti – dichiara il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Proprio per questo ho già riunito attorno a un tavolo le aziende partecipate, il Comando di Polizia municipale e la Protezione civile, con l’obiettivo di pianificare per tempo i servizi e prevenire eventuali criticità, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. Il piano straordinario messo in campo va in questa direzione e dimostra la volontà di garantire decoro, efficienza e piena fruibilità del litorale. Resta però fondamentale – conclude il Sindaco- anche la collaborazione dei cittadini e dei visitatori: i risultati migliori si raggiungono solo se tutti contribuiamo a rispettare e amare Mondello, che è un patrimonio della città”.

Ieri la rimozione della Posidonia

Ieri all’alba era scattata l’operazione di rimozione della Posidonia rimasta in strada dopo il ciclone Harry. Per l’operazione, la Rap ha mobilitato una task force composta da un bobcat, una motrice con cassone scarrabile e diversi autocarri leggeri impegnati a rimuovere rapidamente gli accumuli lungo la costa.

Un primo intervento di pulizia era stato avviato dal Comune di Palermo il 9 marzo scorso ma si era arginato per un intervento della Capitaneria di porto relativo proprio alla rimozione della posidonia.

I divieti di Pasqua

Domani, invece, scatteranno in divieti di Pasqua e Pasquetta.Il sindaco Roberto Lagalla ha emanato un’ordinanza sindacale (n. 35 del 31/03/2026) con la quale dispone il divieto di assembramenti, allestimento di picnic e accensione fuochi o attendamenti all’interno del Parco della Favorita, dell’intera Riserva Naturale orientata di Monte Pellegrino e nelle spiagge del litorale cittadino per le prossime festività.

In particolare i divieti saranno in vigore con il seguente calendario:

– dalle ore 7.00 del 5 aprile alle ore 24.00 del 6 aprile (Pasqua e Pasquetta).

– dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 25 aprile.

– dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 1° maggio.