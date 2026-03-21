Passione, motociclette e solidarietà vera, quella che parte dalle persone destinata alle persone. Saranno gli ingredienti che animeranno la giornata del prossimo 29 marzo a Palermo quando i “Bandidos Mc del Chapter di Palermo” metteranno insieme passione e cuore portando doni e allietando la giornata degli ospiti della “Casa di tutte le genti”, un’associazione casa famiglia che sorge in piazza Zisa a Palermo e si occupa di accoglienza e reintegrazione dei bambini immigrati e non solo.

La manifestazione di domenica prossima 29 marzo

La manifestazione sarà un vero e proprio connubio fra un tradizionale evento in stile Bandidos e la ‘mission ‘di solidarietà che unisce con un unico spirito di squadra, di famiglia.

Dopo una concentrazione in piazza De Saliba alle ore 9,00 le moto si sposteranno compatte per giungere, alle 10,00 , alla Zisa alla “Casa di tutte le genti” dove verrà consegnato un giocattolo (un tappeto elastico per l’esattezza) destinato all’uso dei bambini del centro. Contemporaneamente sarà consegnato un assegno simbolico, una donazione in denaro frutto di una raccolta fondi avvenuta anche grazie agli sponsor dell’evento.

Una giornata speciale

Sarà una giornata speciale per i piccoli ospiti che saranno anche intrattenuti da animatori e potranno ammirare le motociclette nell’atrio antistante l’edificio che ospita la casa famiglia. Nel corso della mattina i bambini saranno anche accompagnati in visita per ammirare le bellezze del giardino della Zisa e della chiesa antistante.

Alle ore 12:30 le motociclette lasceranno la casa famiglia per completare il motogiro che concluderà la sua corsa nella sede del ClubHouse dei Bandidos MC Palermo Chapter dove si concluderà l’evento con musica, cibo e drinks.