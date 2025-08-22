Aricò: "Vogliamo far conoscere ai cittadini siciliani questo strumento"

Una Sicilia più digitale e più efficiente. È questo l’obiettivo della campagna informativa avviata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, per incentivare l’utilizzo della patente digitale tra i cittadini dell’Isola.

Ad oggi, in Sicilia, sono ancora pochi gli automobilisti che hanno scaricato la versione digitale del documento di guida, nonostante il servizio sia attivo e pienamente riconosciuto dalle forze dell’ordine e dalla pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale (al momento non valido all’estero).

Uno strumento per semplificare la vita dei cittadini

“Vogliamo far conoscere ai cittadini siciliani questo strumento – spiega Aricò – che può semplificare la vita delle persone e contemporaneamente decongestionare gli uffici. È piuttosto alto, infatti, il numero di patenti che vengono smarrite o sono deteriorate, con aggravi per chi è costretto a chiederne il duplicato ma anche per gli uffici delle Motorizzazioni che rischiano di essere ingolfati dalle istanze e di dover dedicare diverse risorse umane a questa incombenza”.

“Chi invece ha scaricato la versione digitale della patente sull’app “IO” può lasciare a casa quella fisica, evitando i rischi di smarrimento e di danneggiamento. L’assessorato condurrà questa campagna con corner esplicativi nelle grandi manifestazioni patrocinate dalla Regione Siciliana“, conclude Aricò.

L’obiettivo è duplice: alleggerire la macchina amministrativa e offrire ai cittadini un’alternativa più comoda e sicura. Un’esigenza confermata dai numeri: solo a Palermo, la Motorizzazione rilascia in media circa 100 duplicati a settimana per smarrimento o deterioramento della patente. Tradotto in cifre annuali, significa quasi 5.000 duplicati ogni anno, con un impatto evidente sulla burocrazia e sui tempi di risposta agli utenti.

La campagna, che prevede l’allestimento di corner informativi all’interno di eventi regionali, mira dunque a colmare questo gap di conoscenza e a favorire la transizione verso uno strumento più moderno, pratico e sicuro.

Come funziona la patente digitale

La patente digitale è disponibile sull’app “IO”, l’applicazione ufficiale dei servizi pubblici in Italia. Una volta effettuato l’accesso tramite SPID o CIE, dovrai accedere alla sezione “Portafoglio” e seguire le istruzioni per inoltrare la richiesta alla Motorizzazione Civile. Una volta approvato il documento comparirà nell’app e avrà lo stesso valore legale della versione cartacea su tutto il territorio nazionale.

In caso di controllo, è sufficiente mostrare il QR code generato dall’app, che permette la verifica immediata della validità del documento da parte delle forze dell’ordine. I dati sono forniti direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per cui non serve caricare nulla manualmente: il sistema si aggiorna in automatico. Il servizio è gratuito, semplice da usare e contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi. Un piccolo gesto digitale che può fare una grande differenza.