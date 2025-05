È infondata la notizia pubblicata questa mattina da BlogSicilia circa un presunto accordo siglato tra la Democrazia Cristiana e la Lega. Si tratta di una ricostruzione che rischia di alimentare equivoci e inutili strumentalizzazioni”.

A dirlo sono Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC; Stefano Cirillo, segretario regionale; Carmelo Pace, capogruppo DC all’Ars. Una smentita “politica” che però sottolinea con forza sia i rapporti fra i due partiti che, come scritto da BlogSicilia, la permanenza assoluta dell’autonomia locale in Sicilia dei due partiti

Buoni rapporti politici e alleanze ma nessuna novità

“A parte i buoni rapporti politici e le alleanze costruite in molte delle recenti elezioni per i Liberi consorzi provinciali, non c’è alcuna novità sostanziale nei rapporti tra la DC e la Lega. Il nostro partito – aggiungono – resta fedele alla sua natura plurale, democratica e autonoma, e qualsiasi accordo politico in Sicilia con altre forze deve necessariamente passare attraverso una valutazione seria e condivisa da parte degli organi ufficiali della Democrazia Cristiana”.

Lega alleato col quale condividiamo posizioni importanti

“La Lega, nostro alleato nel governo di centrodestra, è un partito con il quale condividiamo spesso posizioni importanti e con cui il dialogo è sempre stato trasparente e rispettoso. È vero, invece, che la DC continua a crescere, come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti in occasione delle ultime elezioni provinciali in tutti i territori. Siamo una forza sempre più Libera e Forte, radicata, coerente e determinata a restare protagonista nel panorama politico siciliano”.

Alle prossime elezioni regionale la Dc avrà la propria lista

“A scanso di equivoci e interessate strumentalizzazioni ribadiamo, con chiarezza, che la Democrazia Cristiana presenterà alle prossime elezioni regionali la propria lista, con il proprio simbolo, a sostegno della ricandidatura del Presidente Renato Schifani.

Aperti al dialogo co n gli amici della Lega

Restiamo naturalmente aperti al dialogo, anche con gli amici della Lega, per lavorare insieme a un progetto serio e concreto di vero cambiamento, che permetta finalmente alla Sicilia di volare più in alto”, conclude.