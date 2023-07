Paura a Isola delle Femmine, le fiamme minacciano i capannoni della concessionaria Bmw

Ignazio Marchese di

25/07/2023



Un vasto incendio sta creando non pochi problemi nell’area artigianale di Isola delle Femmine dove ci sono diverse attività commerciali tra cui la concessionaria Bmw.

Le fiamme sono partite da un capannone non distante dalla rivendita di auto. Ma pare che hanno danneggiato anche l’attività commerciale.

Sono presenti diverse squadre antincendio che stanno cercando di arginare le fiamme che hanno creato e continuano a creare disagi alla circolazione.

Per un’ora l’autostrada Palermo Mazara del Vallo è stata chiusa tra Tommaso Natale e Capaci. Dopo un’ora è stata riaperta per poi essere nuovamente richiusa nel tratto in direzione Palermo per un altro incendio divampato nella zona di Tommaso Natale.