In azione i vigili del fuoco i forestali e la protezione civile

I canadair nella zona di Monreale (Pa) stanno terminando gli ultimi lanci e stanno facendo rientro alla base di Lamezia Terme . Ma l’incendio non è ancora spento.

Si preannuncia per le frazioni del comune una lunga notte per i vigili del fuoco e per i forestali e soprattutto per i residenti. Le fiamme partire in diversi punti diversi si stanno dirigendo adesso verso San Martino alimentate dal vento di queste ultime ore.

A Casaboli e nella zona di piano Tavarnelli sono stati bruciati diversi ettari di vegetazione. Diverse villette sono state lambite dalle fiamme.

A protezione delle abitazioni sono schierate diverse squadre dei pompieri, dei forestali e delle squadre della protezione civile.