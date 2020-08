Si è alzato in volo un Canadair

Un vasto incendio si è verificato nel pomeriggio nelle contrade Lenzavacche, Baronazzo, San Corrado, e Cozzo Tondo, nel territorio di Noto. I soccorritori, tra cui i vigili del fuoco ed il personale della Protezione civile, hanno fatto evacuare molti proprietari delle case che sono state lambite dalle fiamme. Si è reso necessario, a causa delle fiamme straripanti, l’uso dei Canadair e solo poco fa l’allarme è rientrato, come fa sapere il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, per cui si tratterebbe di un’azione dolosa.

“Con la presenza – dice il sindaco di Noto Corrado Bonfanti – del Canadair e di due elicotteri con cestello, con la seconda ricarica di acqua per Vigili del Fuoco, Forestale e Protezione Civile, si può asserire che la fase acuta dell’incendio è alle spalle. Con il residuo di visibilità, circa due ore, si potrà mettere in sicurezza tutto il territorio interessato. Un particolare plauso alle tante famiglie di Lenzavacche, Baronazzo, San Corrado, e Cozzo Tondo che hanno rispettato le disposizioni loro impartite e contribuito alla migliore soluzione possibile in condizioni di estremo pericolo. Spero, si possa assicurare alla giustizia il criminale delinquente che ha messo a repentaglio le nostre famiglie, le nostre case e il nostro territorio”.

Nei giorni scorsi, un altro incendio, ma di più ben vaste proporzioni, ha divorato diversi ettari di vegetazione che si trovano ad Avola antica, una importante riserva naturalistica. Pure in questo caso, non si esclude la mano degli attentatori che, come ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, non mancano di appiccare incendi.

Ma gli incendi sono presenti in tutta la Sicilia. Momenti di paura a Monreale dove è scoppiato un violento rogo che sta distruggendo alberi e macchia mediterranea. Il rogo è partito da più punti e ha assunto notevoli dimensioni a causa del forte vento. Le fiamme sono partite attorno alle 14 da Pioppo, frazione di Monreale e dalla strada statale 186 di Monreale, a Piano Tavernelli.