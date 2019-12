Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato a Monreale (Pa) in un condominio in via Venero. L’intero edificio,palazzo Italia, è stato evacuato.

Pare che le fiamme siano divampate dai contatori dell’Enel del palazzo che sono posizionati nell’androne del condominio.

Il fumo e le fiamme hanno avvolto le scale e i residenti si sono riversati per strada.

Sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani, i vigili del fuoco, impegnati per spegnere l’incendio e liberare tutti gli appartamenti.

Una persona è stata trasportata fuori dai carabinieri ed è stata soccorsa dagli operatori del 118 che la stanno trasportando al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia per intossicazione da fumo.