Indaga la polizia

Ancora tre rapine nel centro storico di Palermo. Due giovani di 29 e 27 anni sono state vittime di due aggressioni la scorsa notte nel capoluogo.

Il primo nei pressi di piazza Giulio Cesare. Qui tre giovani hanno minacciato la vittima con un coltello e gli hanno portato via i soldi, i documenti e il cellulare.

Il giovane ha cercato di reagire, ma è stato picchiato e spedito al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico.

A soccorrerlo i sanitari del 118. Altro colpo nella zona di via Crispi di fronte al mercato ittico. Qui un militare dell’esercito di 27 anni è stato aggredito e derubato anche lui di soldi e documenti.

Un’altra rapina in via Divisi nei giorni scorsi ai danni di una donna invia Divisi. La donna è stata buttata per terra e il rapinatore le ha portato via lo smartphone.

Su tutte e due episodi indaga la polizia.