Indagini della polizia

Paura questo pomeriggio nella discarica di Bellolampo. Un operaio è rimasto con il braccio incastrato tra i rulli di un impianto.

I sanitari del 118 hanno inviato l’elisoccorso con medici e infermieri a bordo. L’allarme è stato lanciato dai colleghi.

Sono intervenuti anche gli agenti di polizia. Fortunatamente il braccio non si è staccato dal corpo. E’ rimasto solo fratturato dallo schiacciamento.

Il giovane operaio è stato trasportato in ospedale al Civico per essere operato. Indagini in corso.