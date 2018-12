L'allarme lanciato dai residenti

Tanta paura per i residenti nella zona di Medaglie d’Oro a Palermo. Tra i palazzi popolari ci sono alcune villette dove insieme al suo padrone scorrazza un grosso pit bull senza guinzaglio nè museruola.

Segue il suo padrone che gira per i vialetti e nei pressi di una villetta di via Vincenzo Barone dove vengono posteggiate le auto che vengono rubate e quanto vede un altro cane che passeggia con il suo padrone lo aggredisce.

Sono diversi gli assalti segnalati dai residenti che temono ormai la presenza dell’animale che viene quasi istigato ad aggredire.

Una situazione molto pericolosa che è stata segnalata agli agenti della polizia municipale.

“Siamo davvero impauriti per la presenza di questo grosso cane che non viene per nulla accudito dal padrone – dicono i residenti – E’ stata realizzata una cuccia nei pressi della villetta pubblica e il cane viene lasciato lì senza controllo”.