I vigili del fuoco sono intervenuti in via Pezzingoli a Monreale la scorsa notte per una fuga di gas a causa della rottura di una grossa valvola.

Una ditta che sta realizzando il rifacimento dell’asfalto ha forato la tubatura nei pressi della valvola provocando la copiosa fuoriuscita. Sono state impegnate diverse squadre per tenere la situazione sotto controllo.

L’arrivo dei tecnici della ditta che si occupa della rete a metano di Monreale ha messo fine alla fuoriuscita del gas metano e ha fatto rientrare dopo alcune ore la situazione di pericolo per diversi residenti.