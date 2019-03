innumerevoli disagi per gli automobilisti

Un gregge di pecore percorre un tratto dell’autostrada A29 che collega Palermo a Mazara del Vallo mandando il traffico in tilt. E’ accaduto stamane allo svincolo di Villagrazia di Carini.

Sembrano non aver pace gli automobilisti che devono raggiungere o lasciare Palermo in questi giorni.

Appena ieri, innumerevoli sono stati i disagi per i viaggiatori intenti a percorrere la Palermo-Catania in uscita da Palermo. Rallentamenti e lunghissime code di autovetture a causa dei lavori di posa del nuovo asfalto da parte dell’Anas.

La situazione più critica da Bonagia fino allo svincolo di Bagheria. Alcuni automobilisti hanno impiegato due ore per percorrere appena 15 chilometri.

Insomma, prima di avventurarsi in autostrada, bisogna pensarci bene, e ove sia possibile, intraprendere percorsi alternativi. Tra lavori, pecore e lunghe code di auto, per immettersi in autostrada è necessaria proprio tanta pazienza.