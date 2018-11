E' successo a Villagrazia di Carini

Un uomo è stato investito da un motociclista di 19 anni in via Nazionale a Villagrazia di Carini. L’uomo è stato trasportato in codice rosso, mentre il motociclista è finito in ospedale in codice giallo.

Tutto è avvenuto la scorsa sera. G.P. palermitano d 19 anni si trovava in via Nazionale. Ha colpito il pedone M.A. 82 anni che stava attraversando la strada.

I vigili urbani di Carini, diretti dal comandante Marco Venuti, hanno accertato che la moto era senza assicurazione. Sono stati richiesti gli esami tossicologici e alcolemici per il motocicliata.

Sia quest’ultimo che l’anziano sono finiti in ospedale. Gravissime le condizioni del pedone che ha la prognosi riservata.