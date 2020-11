Intervento dei sanitari del 118

Era stato investito lo scorso 23 ottobre in via Eugenio L’Emiro a Palermo mentre attraversava la strada. Felice Napolitano di 66 anni è morto oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Policlinico per le ferite riportato dall’impatto con un furgone.

L’autista del furgone si era fermato ed è stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Sono stati i sanitari del 118 a portare l’uomo in ospedale. Dopo circa quindici giorni di ricovero adesso è arrivata la notizia della morte. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale.

Altro grave incidente a Marsala. E’ stato ricoverato all’ospedale Civico di Palermo, in gravi condizioni, un ciclista, Andrea Bertolino, di 75 anni, investito da un’auto pirata sul lungomare Mediterraneo di Marsala. L’ ex barbiere in pensione è stato trasferito nel nosocomio palermitano subito dopo che una Tac eseguita all’ospedale “Paolo Borsellino” ha evidenziato un’emorragia cerebrale.

Nel frattempo, i vigili urbani di Marsala stanno analizzando i filmati di alcune telecamere di sorveglianza di abitazioni della zona dove è avvenuto l’incidente per risalire all’auto che ha travolto Bertolino. Unico elemento, al momento, è lo specchietto retrovisore, rimasto sull’asfalto, dell’auto che ha investito il ciclista.