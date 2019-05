Intervento della polizia municipale

Incidente stradale in via Notarbartolo a Palermo. Un uomo è stato investito da una moto mentre attraversa, va in arresto cardiaco ma viene salvato da due passanti.

Lo scontro davanti alla Corte dei Conti. Una moto di grossa cilindrata, che viaggiava verso la stazione Notarbartolo, ha investito un uomo che stava attraversando sulle strisce. A riportare le conseguenze più gravi è stato il pedone, un cinquantenne (S.S. le sue iniziali).

Nello schianto è finito a terra, gravemente ferito, e il suo cuore si è fermato. E’ grazie a due uomini che si trovavano in un bar vicino (entrambi lavorano in ospedale), che gli hanno prestato le prime cure, se l’uomo è ancora vivo.

In attesa dell’arrivo del 118, i due infatti gli hanno praticato un massaggio cardiaco. Sono stati momenti concitati: il cinquantenne alla fine è stato rianimato.

Poco dopo è stato portato in ambulanza a Villa Sofia. Il traffico nella zona è andato in tilt. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica. Ferito anche il motociclista, ma non è in gravi condizioni. Pure lui è stato portato a Villa Sofia.