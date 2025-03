Un uomo di 82 anni è stato investito in via Lincoln a Palermo. Il pedone è stato travolto da un automobilista alla guida di Fiat Panda mentre attraversava la strada nel tratto compreso tra via Ernesto Paci e via Archirafi. Il ferito è stato portato d’urgenza al Civico. La prognosi è riservata. hanno deciso di mantenere la prognosi riservata. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale che hanno sequestrato la vettura.

Secondo una prima ricostruzione l’automobilista, un sessantenne (C. P. le iniziali), stava percorrendo via Lincoln in direzione stazione centrale quando, arrivato all’altezza del civico 74, avrebbe investito l’anziano pedone che stava per attraversare. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento di un’ambulanza. Nel tratto in cui è avvenuto l’incidente sono in corso i lavori di rifacimento dell’asfalto e dunque non c’erano strisce pedonali visibili.

L’82enne, tra l’impatto e la caduta, si è fratturato un piede e ha riportato un delicato trauma cranico. Nel luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno ascoltato l’automobilista, che nel frattempo aveva spostato il mezzo, e acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate lungo la strada che potrebbero chiarire meglio la dinamica. Alla luce di quanto comunicato dall’ospedale, i vigili procederanno con il sequestro della Panda sino a quando non sarà eventualmente sciolta la prognosi.