È stato siglato l’accordo tra Pelligra Italia Holding Srl, i Commissari Straordinari di Blutec Spa in A.S. e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la salvaguardia dei lavoratori dello stabilimento di Termini Imerese ex Blutec.

Nuovo polo manifatturiero

Un importante risultato che oltre a confermare gli avvenuti adempimenti da parte di Pelligra Italia Holding, sancisce l’inizio del progetto per la realizzazione del nuovo polo manifatturiero, logistico, industriale e commerciale.

Impegno per il futuro della Sicilia

“L’accordo raggiunto per la salvaguardia e riqualificazione dei lavoratori testimonia il nostro impegno nel creare in Sicilia nuove opportunità di lavoro per i tanti giovani lavoratori e le future generazioni” dichiara Ross Pelligra, Presidente della Pelligra Italia Holding “Forti della grande esperienza dell’azienda e degli importanti progetti di riqualificazione industriale realizzati in Australia, stiamo ora concentrando la nostra energia e professionalità nella realizzazione di un grande polo industriale manifatturiero innovativo e green in grado di attrarre nuove aziende e talenti”.

Rilancio del polo di Termini Imerese

“Pelligra Italia ha tracciato il primo passo per il rilancio del polo di Termini Imerese che mira ad essere un punto di riferimento in tutto il Mediterraneo”, dichiara Giovanni Caniglia, Amministratore Delegato di Pelligra Italia Holding “In questo percorso è stato fondamentale il contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Siciliana e delle parti sociali che ringrazio e con cui abbiamo lavorato con il solo obiettivo di risolvere la crisi industriale più lunga d’Italia. La storia della Pelligra Italia Holding è legata indissolubilmente alla Sicilia, per cui siamo orgogliosi di contribuire per offrire un futuro alle prossime generazioni e ai tanti giovani siciliani”.

Schifani “Con Gruppo Pelligra al via nuovo corso per Termini Imerese”

“Con il completamento della vendita dello stabilimento industriale ex Blutec al Gruppo Pelligra, inizia oggi un nuovo corso per l’area industriale di Termini Imerese. Un progetto che il mio governo ha fortemente voluto e sostenuto sin dal suo insediamento e che è stato possibile realizzare grazie al dialogo costante con il governo nazionale e, in particolare, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Il lavoro congiunto di Presidenza, assessorato alle Attività produttive e assessorato al Lavoro ha permesso di tutelare sia i lavoratori che resteranno in servizio, e che saranno riqualificati per le nuove mansioni che andranno a svolgere, sia i lavoratori che hanno scelto di essere accompagnati nei percorsi di prepensionamento. Siamo fiduciosi che il Gruppo Pelligra, attraverso il suo piano industriale, saprà dare nuova vita a un’area che è da sempre fondamentale per l’economia di tutta l’Isola”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la notizia dell’avvenuto trasferimento dell’ex Blutec al Gruppo Pelligra.

Like this: Like Loading...