L'iniziativa green dei Giardini del Massimo

Per salvare i boschi c’è chi rischia la vita. Lo ha ricordato Salvatore Di Salvo, dirigente del Servizio antincendio in Sicilia, partecipando all’inaugurazione degli alberi natalizi dei “Giardini del Massimo”, la bouvette del teatro palermitano. Per queste feste, “I Giardini del Massimo” hanno scelto degli alberi di Natale che vengono dal bosco di Portella della Paglia. Sono i resti semi carbonizzati e senza vita delle piante distrutte da quel rogo. Con questa scelta, i Giardini del Massimo vuole promuovere la cultura dell’ambiente e del rispetto della natura.

L’incidente del Canadair a Linguaglossa

Di Salvo ha ricordato che donne e uomini impegnati a combattere i roghi rischiano la vita. “Purtroppo è successo – ricorda il dirigente – ed è impossibile dimenticare che lo scorso ottobre sono morti due operatori che a bordo di un Canadair stavano intervenendo per spegnere un incendio”.

Dai Giardini del Massimo un messaggio forte per tutela ambiente

“Quel sacrificio non va dimenticato e deve servire da esempio – continua Di Salvo – per far sì che drammi come questo non accadano più”. Il dirigente del servizio Antincendio loda l’iniziativa dei Giardini del Massimo: ” con queste attività si invia un messaggio forte e importante alla popolazione civile, è uno sprone per la difesa dell’ambiente”.

In Sicilia la lotta agli incendi è anche hi-tech

Di Salvo ha ricordato il grande dispiego di risorse tecnologiche per contrastare gli incendi. Anche nel 2023 la campagna verrà affidata agli elicotteri ed ai Canadair. In Sicilia la lotta ai piromani si farà anche con l’hi tech. “Abbiamo a disposizione dei droni – spiega Di Salvo – che possono essere utilizzati per due motivi specifici. Sono molto utile per le attività di verifica di controllo del territorio. I droni possono operare in tempi rapidi e raggiungere zone impervie. L’occhio elettronico dei droni, inoltre, è molto utile per le attività di ispezione sui luoghi e per la perimetrazione delle zone, in ossequio all’obbligo di aggiornare puntualmente, ogni anno, il catasto degli incendi.