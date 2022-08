Contromano in autostrada per evitare di essere fermato dalla polizia dopo un accesso con lo scooter dove non gli era consentito, proprio in autostrada.

Mezzo e patente sequestrata

Scooter e patente sequestrata, tremila euro di multa e 40 punti meno nella patente. Tanto sono costati venti minuti di follia ad un giovane di 22 in sella ad Honda Sh in autostrada.

La fuga dalla polizia

Il motociclista non appena ha visto la pattuglia della stradale preoccupato per un controllo ha fatto inversione e ha percorso alcuni chilometri contromano lungo la Palermo Mazara del Vallo da Mondello a Isola delle Femmine. Ha percorso contromano le due gallerie tra Isola e Capaci.

I rischi, lo spavento e l’uscita a Tommaso Natale

Poi è uscito dallo svincolo di Tommaso Natale. In via Nicoletti gli agenti di polizia avevano bloccato il passaggio. Il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sono scattate tutte le sanzioni.

In sella anche una ragazza

A bordo con il giovane c’era una ragazza che è scoppiata in lacrime non appena il motociclista è stato fermato.

Un precedente a fari spenti nel Catanese ma nel centro storico

A fine luglio un precedente nel catanese ma a fari spenti contromano e terminato con l’arresto. Percorrere a tutta velocità contromano il centro storico, facendo la gimcana tra i pedoni. Il 20enne aveva causato paura a Catania dove dopo aver rubato un mezzo. La fuga folle era iniziata quando si è visto braccato dai carabinieri. Una gimcana non curante del grave pericolo per se e per gli altri

L’arresto

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato, così, in flagranza di reato un 20enne senza fissa dimora con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Nel corso del servizio perlustrativo in orario notturno i militari, transitando in via Rabbordone e giunti all’incrocio con via Antonino di Sangiuliano, hanno dapprima sentito un forte stridore di pneumatici e subito dopo hanno notato sopraggiungere contromano da via Crispi una Ford B-Max che procedeva ad elevata velocità e con i fari spenti.