Un grave incidente si è verificato alle prime luci dell’alba di oggi, 30 maggio, a Palermo. Una giovane automobilista ha perso il controllo della sua vettura mentre percorreva la carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, direzione Trapani. Erano le 5.50 del mattino quando è accaduto il sinistro: si indaga per stabilire cosa abbia provocato lo schianto.

La dinamica

L’auto si è schiantata violentemente contro il guardrail. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare, ma non si esclude l’ipotesi di un colpo di sonno. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia delle forze dell’ordine, che ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni non sono state ancora rese note.

Gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale sono al lavoro per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona, già a quell’ora interessata dai primi flussi mattutini.

Altri incidenti a Palermo

Un violento scontro è avvenuto tra la notte del 25 e 26 marzo all’incrocio tra via Liberta e viale Lazio, coinvolgendo una Fiat Cinquecento e una Nissan Qashqai. Il bilancio è di sette giovani feriti, tra cui un ragazzo di 21 anni in gravi condizioni.

La dinamica

L’impatto, avvenuto intorno all’1:30, è stato estremamente forte. Il conducente della Cinquecento, identificato come G.D., ha riportato un politrauma ed è stato trasferito d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia, dove i medici hanno riservato la prognosi. Gli altri feriti, tra cui il passeggero dell’auto e cinque ragazzi tra i 19 e i 24 anni, hanno riportato lesioni meno gravi ma sono stati comunque soccorsi e trasportati in ospedale.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dello scontro. Entrambi i conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest e si attendono i risultati per verificare eventuali responsabilità.

Incidente mortale in via Ernesto Basile, la vittima un uomo

A febbraio un incidente mortale in via Ernesto Basile. Un uomo di 69 anni Vito Ilarda ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un palo dell’illuminazione e contro un cartellone pubblicitario. L’automobilista è morto. L’incidente questa in via Ernesto Basile a Palermo. Il guidatore al volante della sua Opel. L’impatto è stato violento. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Ma per la vittima non c’è stato niente da fare.