Un incidente mortale si è verificato ieri mattina, 20 marzo, in via dei Mulinelli a Termini Imerese, lungo la strada che collega la cittadina a Trabia. A perdere la vita è stato Rosolino Costa, 81 anni: è rimasto coinvolto in un violento impatto tra la sua Fiat Panda e un furgone Iveco Daily guidato da un giovane di 27 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.15, nei pressi del cimitero comunale. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano automobilista avrebbe invaso la corsia opposta in prossimità di una curva, scontrandosi quasi frontalmente con il mezzo che procedeva in direzione opposta. L’urto è stato violento e, nonostante l’intervento dei soccorritori e il trasporto d’urgenza in ospedale, per l’81enne non c’è stato nulla da fare.

La morte in ospedale

In un primo momento, le condizioni di Rosolino Costa non sembravano particolarmente gravi. Dopo essere stato trasportato all’ospedale Cimino, è stato successivamente trasferito a Villa Sofia per ulteriori accertamenti. Nel pomeriggio però, il suo stato di salute è peggiorato rapidamente e, intorno alle 17.30 il suo cuore ha cessato di battere.

La polizia municipale sta eseguendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il messaggio di addio della nipote di Rosolino

“Incidente mortale stamani a Termini Imerese. Il fratello del mio papà era alla guida della Panda che si è scontrata frontalmente con un furgone. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Ciao zio Rosolino. Ti porto nel cuore con immenso affetto”