Perde il Volley Terrasini per 3 – 0 contro le ragazze di Seap Aragona, che appare come una delle squadre candidate alla vittoria finale del campionato. Le agrigentine si riscattano dopo la sconfitta nell’ultima giornata del campionato nazionale di B2.

Un risultato netto, che lascia poco alle interpretazioni. Un pizzico di rammarico per il primo set, quando le ragazze di Terrasini si sono trovate in vantaggio per larghi tratti. Adesso testa rivolta al match che potrà essere decisivo per la salvezza contro le colleghe del Selinunte.

La Castel Volley, infatti, si trova a 3 punti proprio come le ragazze del Volley Terrasini. Una partita che varrà doppio, considerando che le squadre si trovano appaiate in classifica avendo vinto un solo incontro nella stagione in corso.