Nonostante i divieti e condannato per molestie ha continuato a perseguitare una donna di 52 anni. I carabinieri della compagnia di Cefalù hanno arrestato un uomo di 77 anni accusato di atti persecutori.

Il provvedimento è del gip di Termini Imerese su richiesta della procura diretta da Angelo Cavallo. L’uomo, già condannato in passato per molestie a luglio di quest’anno ha patteggiato una condanna sempre per molestie nei confronti della stessa vittima. Nonostante ciò ha continuato a renderle impossibile la vita.

Nonostante l’applicazione del divieto di avvicinamento e di comunicazione l’indagato ha continuato ad appostarsi nei pressi dell’abitazione della donna anche di notte, passando sotto l’abitazione, seguendola al lavoro, rivolgendole offese in presenza di passanti. A fine settembre durante l’ennesima lite in strada sono intervenuti carabinieri. Il pensionato è agli arresti domiciliari.