Sammartino: "Valorizziamo il patrimonio storico"

Un avviso pubblico da un milione di euro per ridare vita ai borghi marinari della Sicilia. È quanto ha lanciato l’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea con l’obiettivo di finanziare interventi di restauro e valorizzazione di edifici, porti, spazi pubblici e aree legate alla pesca.

Si tratta di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di 250 mila euro per progetto, che copriranno fino al cento per cento dei costi, permettendo così di mettere in atto iniziative di grande valore per la conservazione e la promozione dei borghi marinari.

L’iniziativa punta a sostenere progetti di conservazione del patrimonio storico e culturale delle piccole comunità costiere dell’isola, incentivando uno sviluppo sostenibile radicato nelle tradizioni locali.

Chi può partecipare e cosa finanzia il bando

Possono presentare domanda Comuni, enti pubblici, GAL della pesca, associazioni culturali e soggetti privati senza scopo di lucro, già attivi nel settore e proprietari di beni iscritti nel Reimar – il Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari.

È ammessa anche la partecipazione in forma associata, per favorire progetti condivisi e di maggiore portata. Le proposte dovranno prevedere la creazione di percorsi culturali, strutture turistiche, musei, aree espositive e spazi di fruizione legati alla pesca e alle tradizioni artigianali locali.

“Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore Luca Sammartino – rappresenta un’opportunità importante per stimolare lo sviluppo sostenibile delle piccole comunità costiere siciliane. L’obiettivo è quello di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale legato ai borghi marinari della Sicilia, rafforzando la loro identità e promuovendo un turismo sostenibile. Gli interventi proposti dovranno contribuire alla creazione di percorsi culturali, strutture turistiche, musei, aree espositive e spazi di fruizione dedicati sia alla pesca che alle tradizioni artigianali locali: una grande occasione per la nostra Isola”.

Le domande dovranno essere inviate entro lunedì 3 novembre via PEC all’indirizzo: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it.

Tutti i dettagli, insieme all’avviso completo, sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Siciliana.