La polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare del gip del tribunale per i minorenni nei confronti di due minorenni di 16 e 17 anni accusati di avere aggredito in modo violento lo scorso luglio un ragazzo di 18 anni nei pressi del locale “Il Baretto” di Mondello.

Per uno dei due è stato disposto il carcere, il secondo è stato portato in comunità. La vittima sarebbe stata colpita più volte per futili motivi forse uno sguardo di troppo , riportando diverse fratture al volto.

Gli agenti del commissariato grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza sono riusciti a identificare gli autori del pestaggio.