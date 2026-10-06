Sono in corso le ricerche dei due uomini che ieri pomeriggio hanno picchiato in modo violento un giovane di 22 anni di Noto che da qualche tempo vive a Palermo.

Gli agenti della polizia municipale che indagano hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza e raccolto la denuncia della vittima e della compagna che a quanto pare era precedentemente legata sentimentalmente con uno dei due aggressori. L’altro sarebbe un parente. Il ferito è stato trasportato in ospedale al Policlinico per essere medicato e per eseguire tutti gli accertamenti soprattutto alla testa dove ha ricevuto numerosi calci e pugni.

Il giovane questa mattina nonostante le precarie condizioni ha chiesto di essere dimesso dal pronto soccorso del Policlinico dove era tenuto in osservazione.

L’aggressione è avvenuta davanti a tanti testimoni che stavano aspettando l’autobus nei pressi della pensilina davanti alla stazione centrale. Sono stati proprio i passeggeri a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I primi ad intervenire sono stati gli agenti della polizia municipale e per questo sono loro che indagano sul pestaggio.