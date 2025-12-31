Un grosso petardo ha distrutto i vetri della finestra della sacrestia della chiesa di Sant’Antonino alla stazione centrale a Palermo.

In quel momento fortunatamente nessuno si trovava dentro la stanza, dove solitamente stanno i ministranti e i frati che si preparano per la celebrazione o dismettono le vesti liturgiche dopo la santa messa.

“Il boato – dicono i frati – si è sentito in chiesa dove un centinaio di fedeli stavano partecipando alla messa di ringraziamento di fine anno e il canto del Te Deum. Tanto spavento ma anche tanta rabbia per questi gesti stupidi che provocano danni e incutono timore.

Il marciapiede antistante le finestre è dissestato e le luci dell’illuminazione pubblica sono costantemente spente, anche per questo si può fare ciò che si vuole.

Abbiamo più volte denunciato la persistente illuminazione sempre guasta e il marciapiede dissestato sul quale parcheggiano selvaggiamente le auto e così hanno potuto nascondere il grande petardo”.