L'inaugurazione giorno 9 dicembre

Colori, giochi di luce, rappresentazioni astratte e creatività umana. ‘Cantico’ è la nuova mostra a cura di Francesco Piazza che si svolgerà sabato 9 dicembre presso la piana arte contemporanea in via La Lumia 79, Palermo. L’esposizione d’arte contemporanea ospiterà le opere degli artisti Guido Baragli, Marco Bettio, Demetrio Di Grado, Simone Geraci, Alfonso Leto, Linda Sofia Randazzo, Ignazio Cusimano Schifano e Giuseppe Vassallo. “In questa esposizione, le opere degli artisti si fondano come strofe di un inno, aggiungendo ciascuna un nuovo strato di comprensione all’insieme complessivo” – ha dichiarato Francesco Piazza, curatore dell’esposizione -. Un’occasione per artisti emergenti e non per esibire i propri dipinti ad una platea di appassionati.

La mostra ‘Cantico’

Sabato 9 dicembre verrà inaugurata la mostra ‘Cantico’, una galleria d’arte contemporanea volta alla promozione di talenti ed artisti non solo già affermati. Come spiegato dal curatore dell’evento: “Il termine ‘Cantico’ assume un ruolo evocativo, desiderando di trasmettere l’essenza di un’arte, che va oltre la superficie del visibile: un potente mezzo di espressione profonda, un linguaggio poetico che si manifesta attraverso ciascuna opera” – continua- “Cantico diventa, un richiamo alla potenza narrativa dell’arte, evidenziando la capacità degli artisti di rivelare strati di significato e di emozione, capaci di travalicare un’apparenza esclusivamente ‘estetica’ – conclude – ogni creazione diventa una forma di esplorazione che invita il pubblico a immergersi in un contesto artistico dove la visione si evolve in una partecipazione profonda e coinvolgente”.













La galleria ‘La Piana Arte Contemporanea’

La galleria Piana Arte Contemporanea nasce nel 2003 con l’intento di ospitare artisti storicizzati e contemporanei, affermati ed emergenti, selezionati attraverso criteri di qualità e poetica. Una predilezione per l’arte figurativa che ha un occhio di riguardo verso gli artisti siciliani presenti sul mercato nazionale. Presso la struttura di via La Lumia, si sono susseguite nel tempo divere mostre appartenenti a diversi artisti siciliani: da Igor Scalisi al Sicilian Rapsody. La mostra d’arte contemporanea ‘Cantico’ sarà inaugurata giorno 9 dicembre presente presso la galleria fino al 13 gennaio 2024.