Il programma

Le note del pianoforte, la folla silenziosa e la musica. E’ in programma la settima edizione di Piano City a Palermo, dal 20 al 22 settembre, le piazze della città faranno da palcoscenico ad artisti e compositori di tutta Italia ma anche stranieri. Oltre 40 concerti, dislocati in punti diversi della città, cattureranno l’attenzione di passanti e spettatori pronti ad assaporare momenti emozionanti.

Il festival, gratuito e aperto a tutta la città, quest’anno punterà fortemente sulla composizione inedita e sulla contaminazione di stili e generi. La direzione artistica ha riservato tanto spazio ai giovani pianisti, per dare a questi talenti straordinari una grande opportunità di esprimere le proprie capacità artistiche e offrire loro un punto di partenza per altri festival e altre iniziative. Tra le novità, i concerti nelle dimore storiche Villa Tasca , Villa Wirz, Palazzo Mazzarino e Palazzo Raffadali.





Progetto del Comune di Palermo

Con la codirezione artistica del compositore Marco Betta e Francesco Taskayali il festival è un progetto del Comune di Palermo, Assessorato Cultura, della Fondazione Teatro Massimo, organizzato da associazione Piano City Palermo e prodotto da hdemia e realizzato con il sostegno di Hermès, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo e con la Fondazione Federico II.

Con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e firma quest’anno la sua settima edizione, con un programma variegato che animerà luoghi noti e meno noti della città.

Al via venerdì 20 settembre alle ore 19.00 (ingresso su invito fino ad esaurimento posti, per maggiori informazioni scrivere a info@pianocitypalermo.it ) con il concerto della jazzista Rita Marcotulli, vincitrice del David di Donatello, autrice di colonne sonore come “Basilicata coast to coast” e pianista in occasione dell’ultima edizione al Festival di Sanremo come pianista.

Inaugurazione al pubblico alle 23.00 sulle scalinate del Teatro Massimo, appuntamento con il live del producer italiano Pietro Spinelli che proporrà il suo progetto di pianoforte ed elettronica (musiche originali) dal titolo “Cucina sonora”. Alle ore 9.00, un progetto speciale, in collaborazione con Spazio Acrobazie, al carcere Ucciardone dove suonerà Diego Spitaleri, pianista e compositore siciliano che nella sua ultra-quarantennale carriera ha esplorato i più diversi stili musicali (dal jazz al gospel, dalla musica classica alla musica brasiliana, dal pop alla musica etnica).

Due i concerti all’alba, appuntamenti molto attesi del festival. Il primo è sabato 21 settembre alle 06.30 al Molo di Sant’Erasmo, luogo che rappresenta il rapporto che Palermo ha con il mare e che quest’anno assume un valore ancora più profondo, come racconta Francesco Taskayali, che si esibirà all’attracco dell’antico porticciolo

Il secondo concerto all’alba si terrà domenica 22 settembre, alle ore 6,30, ai Quattro Canti: si esibirà Nik Sheva, pianista neoclassico, compositore e batterista londinese, nato in Ucraina, le sue composizioni sono un mix di melodie gioiose, ma malinconiche, ispirate ai pianisti classici e moderni.

La contaminazione di note e generi allieterà le strade di Palermo con un altro grande nome di caratura internazionale, Raphael Gualazzi che si esibirà sabato 21 alle 17.30 alla GAM (Via Sant’Anna, 21). La sua musica nasce dalla fusione della tecnica ragtime dei primi anni del Novecento con la liricità del blues, del soul e del jazz nella sua forma più tradizionale. Alle 10.00 concerto del compositore e polistrumentista Andrea Missiroli in via del Quattro Aprile.

La mattina di sabato 21 è arricchita dal concerto, alle 11.00, di Domenico Quaceci, pianista e compositore cresciuto tra musica classica e rock si esibirà all’Archivio Storico Comunale (Sala Almeyda, Via Maqueda, 157) e alle 15:00 in un concerto dedicato a Enzo Sellerio nel centenario della sua nascita, Mauro Schiavone interpreta alcuni classici del repertorio Jazz dei grandi autori americani, tra i più amati del fotografo editore; alle 11.30 nello splendido Parco di Villa Tasca (Viale Regione Siciliana Sud Est, 397) protagonisti saranno i “Miraggi sonori” (colonne sonore) dei DUAL KEYS, duo pianoforte e tastiere elettroniche formato da Marco Zàppia e Angelo Amico che spaziano da brani inediti a colonne sonore e alle 16:00 il piano pop di Francesco Parrino, che proporrà brani di Michael Jackson, i Coldplay e Queen.

Concerti anche allo Sperone e Danisinni

A Palazzo Sant’Elia, alle ore 18.00, In collaborazione con la Fondazione Sant’Elia, il protagonista sarà il progetto elettronico, con synth e sequencer, di Alberto Vescovi, pianista, compositore, producer e poli-strumentista italiano. Le note risuoneranno anche nel quartiere dello sperone (Largo Bruno Bozzi) con il concerto (ore 18.30), in collaborazione con sperone167 di Enrico Morsillo, artista che ha scritto poemi sinfonici, quartetti d’archi, sonate, rapsodie, lavorato a teatro, e tanto altro. In collaborazione con la Comunità di Danisinni, in piazza Danisinni, sabato 21 alle ore 19.00 si esibirà Domenico Sanna, pianista raffinatissimo ed affermato in Italia ed all’estero, che può vantare collaborazioni stellari con grandi artisti internazionali.

Gli ultimi concerti, domenica 22 settembre

Piano City Palermo 2024 chiuderà la sua settima edizione domenica 22. Altri due concerti in collaborazione con il Conservatorio di Musica“Alessandro Scarlatti” di Palermo: il primo alle 9.00, a Palazzo Branciforte, esibizione di Marcello Giordano e Giuditta La Marca sulle note di J.s. Bach, F. Chopin, F. Schubert e F. Liszt e, il secondo alle 10.30, presso l’atrio della Questura Centrale di Palermo, di Federica Cascone e Cosimo Petraroli al piano con un programma dedicato a J.S. Bach, J. Brahms e F. Liszt.

L’Orto botanico, in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo, sarà il protagonista di questa prima parte di domenica 22 (ore 10.30) con il mix di jazz e neoclassica di Vijaya Trentin e dalle 12 alle 13.30 con il concerto inserito nel percorso di formazione e crescita artistica dei musicisti dei complessi giovanili della Fondazione Teatro Massimo di Palermo in cui si esibiranno Leonardo Massa, Giuseppe Cinà, Serena Di Giorgi. E dalle 15.00 alle 16.45 live di Giuseppe Consiglio, Sara La Barbera, Claire Monteleone e Enrico Gargano. Alle 11.00 a Palazzo Raffadali il concerto di musica contemporanea di Myriam Palmisano (ingresso con invito, per maggiori informazioni scrivere a info@pianocitypalermo.it).

Alle 11.30, al Museo archeologico Antonio Salinas, risuoneranno le musiche originali della pianista e compositrice di musica neoclassica e crossover Alessandra Toni. Milanese di nascita ma residente a Vienna, il suo percorso artistico intreccia elementi new age e cinematografici. Progetto speciale dedicato a Franco Mannino con il concerto monografico di Naomi Fujica a Palazzo Sant’Elia (ore 12.30, via Maqueda, 81). Per una pausa con un elegante brunch, alle 12.00, all’Hotel Villa Igiea, concerto di Francesco Mancarella, pianista con all’attivo diverse pubblicazioni discografiche come autore, compositore, direttore musicale e produttore artistico, è conosciuto in tutto il mondo per aver inventato e brevettato Il Pianoforte Che Dipinge.

Alle 15.00, a Palazzo Sant’Elia, la raffinatezza e la vitalità di Susana Gomez Vasquez intratterrà il pubblico con “Sister of the moon”, compositrici classiche dal 700 a oggi (Hélène de Montgeroult, Fanny Mendelssohn, Amy Beach, Nadia Boulanger, Alicia de Larrocha, Iluminada Pérez, Susana Gómez Vázquez, Claudia Montero, Florence Price); alle 17.00, sarà la volta del pianista neoclassico Alessio Masi, Premio Hermès per i talenti 2022 a Palazzo Branciforte e Francesco Santalucia, tra soundtrack ed elettronica, a Villa Wirz sempre alle 17.00. Grande chiusura al Molo trapezoidale del Marina Yacthing di Palermo di Mattia Morleo che suonerà brani neoclassici ed elettronici.

