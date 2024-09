La stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana riparte con due appuntamenti imperdibili: il 20 settembre alle 21 in Piazza Politeama a Palermo e il 21 settembre, alla stessa ora, presso la Chiesa Madre di Polizzi Generosa. A dirigere i talentuosi musicisti dell’Orchestra sarà il Maestro Alessandro Tirotta, direttore d’orchestra di fama internazionale e basso-baritono.

Un programma che celebra l’ironia di Cimarosa e la maestosità di Rossini

Il programma della serata prevede un’immersione nel mondo musicale di due grandi compositori italiani: Domenico Cimarosa e Gioachino Rossini. Ad aprire il concerto sarà “Il Maestro di Cappella”, un intermezzo giocoso di Cimarosa in cui un solo cantante, interpretando un maestro di cappella, si trova alle prese con un’orchestra alquanto indisciplinata.

A seguire, il pubblico verrà trasportato nel mondo sinfonico di Rossini con un excursus che ne celebra l’incredibile varietà e innovazione. Si parte con la celebre Sinfonia da “L’Italiana in Algeri”, per poi proseguire con la Sinfonia da “La Cenerentola” e la Sinfonia da “La Gazza Ladra”. A chiudere la serata, la maestosa Sinfonia da “Guglielmo Tell”, un vero e proprio capolavoro del repertorio rossiniano.

Alessandro Tirotta: un direttore d’orchestra dal talento eclettico

Alessandro Tirotta, diplomato in violino e laureato in musicologia, è considerato uno dei direttori d’orchestra più talentuosi della sua generazione. La sua carriera lo ha portato a dirigere orchestre prestigiose in alcune delle sale da concerto più importanti al mondo, tra cui la Carnegie Hall di New York, la Bunka Kaikan di Tokyo e la Cairo Opera House.

Il Maestro Tirotta vanta un repertorio vastissimo che spazia da Verdi a Mozart, da Beethoven a Tchaikovsky e Puccini. Oltre all’attività direttoriale, Tirotta è anche autore di diverse pubblicazioni musicologiche e ha inciso numerosi dischi di successo. Attualmente è direttore principale dell’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria e nei prossimi mesi sarà impegnato in importanti produzioni, tra cui “La Traviata” di Verdi al Teatr Wielki di Lodz e la prima esecuzione moderna dell’opera “Tilda” di Francesco Cilea.

