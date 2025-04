Le previsioni de IlMeteo.it

Un’ondata di maltempo colpirà l’Italia da domani, con freddo artico, temporali e un calo drastico delle temperature. Sole e clima mite torneranno da giovedì.

Oggi, sabato 5 aprile 2025, l’Italia vive la giornata più calda della settimana. Il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it prevede sole prevalente su gran parte del Paese, con temperature in ulteriore aumento. Al Nord, i valori massimi toccheranno i 22-23°C, soprattutto sulla Pianura Padana. Città come Milano, Padova, Verona, Bologna e Torino registreranno picchi di calore. Situazione analoga al Centro e in Sicilia, con Firenze a 22°C e Siracusa a 23°C. Altrove, il termometro segnerà qualche grado in meno, ma il clima resterà tipico di una piacevole primavera. Gli esperti attribuiscono questa fase mite all’influenza di un anticiclone che domina la scena meteorologica.

Irruzione fredda da domenica

Domenica 6 aprile cambierà tutto. Un’aria fredda di origine artico-polare entrerà in Italia dalla porta della Bora, con raffiche di vento che raggiungeranno i 60-80 km/h. Questo fronte provocherà un rapido peggioramento, starting dal Nordest e dalla Lombardia. Le nubi aumenteranno, ma le precipitazioni resteranno scarse in queste zone. Al Centro e al Sud, invece, l’instabilità si farà sentire con forza. Temporali, grandinate e nevicate sugli Appennini caratterizzeranno il tempo, con la quota neve che scenderà progressivamente. Roma e Napoli potrebbero vedere fenomeni isolati. Mattia Gussoni avverte: “L’ingresso di questa massa d’aria fredda segnerà una svolta netta rispetto ai giorni precedenti”.

Crollo delle temperature

L’afflusso artico causerà un drastico calo delle temperature, visibile già da domenica. I valori massimi perderanno 8-10°C rispetto a sabato, partendo dai settori orientali per poi estendersi al resto del Paese. Il freddo si farà più intenso con l’inizio della settimana. Lunedì 7 e martedì 8 aprile, i venti freddi manterranno un clima rigido, con possibili gelate notturne al Nord. Le regioni settentrionali vedranno cieli soleggiati ma temperature basse, mentre al Centro prevarrà il bel tempo con fresco. Al Sud, nubi irregolari accompagneranno un clima comunque più freddo rispetto alla norma stagionale.

Ritorno alla stabilità

La situazione evolverà positivamente da giovedì 10 aprile. L’anticiclone riporterà condizioni stabili e miti su tutta Italia. Il sole tornerà protagonista, e le temperature risaliranno gradualmente, segnando la fine di questa parentesi invernale. Gli esperti confermano che il miglioramento sarà duraturo, con un clima primaverile che si consoliderà nei giorni successivi. “Dopo il passaggio di questa perturbazione, l’Italia ritroverà un equilibrio meteorologico più consono alla stagione”, spiega Gussoni.

Previsioni nel dettaglio